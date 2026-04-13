Georgia felicita triunfo de Magyar en Hungría y agradece a Orbán por el apoyo

"En nombre del pueblo y el Gobierno de Georgia felicito a Péter Magyar y su partido por el triunfo en las elecciones parlamentarias en Hungría", declaró.

Además, agradeció a Orbán y su equipo por "el especial y firme apoyo a los interese nacionales de Georgia y su pueblo" durante los años que estuvo al frente del Gobierno húngaro.

"La larga historia de asociación y amistad de Georgia y Hungría continuará sin falta", sostuvo.

El gobierno de Magyar podrá dar marcha atrás al sistema introducido por Orbán, quien enmendó la Constitución, reformó varias veces a su favor la ley electoral y limitó numerosos derechos cívicos en el país.

En su primer discurso tras confirmarse su arrolladora victoria, Magyar prometió que el país centroeuropeo será bajo su Gobierno "un fuerte aliado de la Unión Europea y de la OTAN".