Hallan el cuerpo sin vida del piloto del avión que se estrelló entre Guyana y Brasil

"El Ministerio de Servicios Públicos y Aviación, la Autoridad de Aviación Civil de Guyana (GCAA, en inglés) y las GDF se unen a la comunidad aeronáutica en general para expresar su más sincero pésame a los seres queridos del piloto", señaló en un comunicado la RCC.

Las autoridades guyanesas lograron llegar al lugar del accidente de la aeronave Cessna 208 de Air Services Limited, con matrícula 8R-YAC y recuperaron el cuerpo de Castillo, y actualmente están realizando los preparativos para trasladarlo.

Por su parte, el Grupo de Pilotos de Guyana declaró en un documento que, aunque Castillo nació en Nicaragua, era considerado como "un piloto guyanés".

"Hoy, lunes, miembros de las Fuerzas Especiales de la Fuerza de Defensa de Guyana llegaron al lugar del accidente y lo encontraron. En la aviación, solemos decir que a un piloto no lo define su procedencia, sino cómo vuela, cómo se comporta y cómo se gana el respeto de quienes le rodean", esgrimió el comunicado.

Asimismo, sus compañeros de profesión rememoraron que durante casi una década, Castillo voló en Guyana con 'Air Services Limited' (ASL), operando en el interior, transportando carga, prestando apoyo a las comunidades y realizando una labor esencial para la vida del país.

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"Al igual que muchos pilotos militares, su trayectoria no estuvo exenta de dificultades. Tras un incidente personal que le llevó a abandonar el ejército, Ryder hizo lo que hacen los verdaderos pilotos: siguió volando", afirmó el texto.

El grupo precisó que la aeronave Cessna 8R-YAC realizaba un vuelo de carga entre Mahdia e Imbaimadai cuando se perdió el contacto.

Las fuerzas especiales de Guyana informaron el sábado de que encontraron el avión que desapareció el viernes en la Región Ocho.