Investigan posibles abusos de agentes migratorios en arrestos de ciudadanos en Minnesota

En concreto la Fiscalía y el Departamento del Alguacil de Ramsey investigan el arresto del ciudadano estadounidense ChongLy Scott Thao, ocurrido el pasado 18 de enero, cuando agentes federales irrumpieron por la fuerza en su vivienda de St. Paul.

La detención de Thao ocupó los titulares después que las autoridades lo sacaran de su casa esposado vistiendo únicamente pantalones cortos y sandalias Crocs, a pesar de las temperaturas bajo cero que se registraban ese día.

Las autoridades señalaron en una conferencia de prensa citada por la televisora KARE 11 que, hasta este lunes, no existían pruebas que sugirieran que los agentes federales contaran con una orden judicial para ingresar en la vivienda o efectuar una detención.

Thao fue liberado horas después sin cargos, tras aparentemente confundirlo.

El fiscal del condado de Ramsey, John Choi, dijo en la conferencia que su oficina ha encausado las investigaciones con un "enfoque centrado en las víctimas", que en su mayoría han expresado temores a represalias de las autoridades federales, según informó el medio News From The States.

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Por su parte, el alguacil de Ramsey, Bob Fletcher, advirtió que las autoridades migratorias no han colaborado con su departamento y compartido información sobre este caso.

El anuncio de las investigaciones contra el agresivo operativo de enero en ese estado, se suma al anunciado por el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, que investigan las posibles conductas ilegales en los arrestos y los tiroteos que costaron la vida a los dos estadounidenses Alex Pretti y Renee Good, a manos de las autoridades migratorias.