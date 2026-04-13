La Bolsa de México pierde un 0,61 % y se ubica en 69.595,13 unidades

La semana pasada el mercado mexicano cerró con un avance acumulado del 0,46 % para ligar tres semanas al alza e impulsar al IPC hasta 70.023,39 enteros.

"En el mercado de capitales se observaron pérdidas durante la sesión europea", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Al interior del mercado mexicano, dijo Siller, las emisoras con mayores ganancias fueron: Orbia (+2,20 %), Walmart (+1,02 %), Banco del Bajío (+0,96 %) e Industrias Peñoles (+0,72 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, apuntó que el rendimiento en lo que va del año se ubicó en +8,22 %.

"A nivel empresarial, 9 de las 35 emisoras terminaron la semana en terreno positivo", añadió Covarrubias.

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En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,12 % frente al dólar, al cotizar en 17,30 unidades por billete verde, frente a los 17,32 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 249 millones de títulos por un importe de 17.788 millones de pesos (unos 1.028 millones de dólares).

De las 645 empresas que cotizaron en la sesión, 358 cerraron con sus precios al alza, 264 registraron pérdidas y 23 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE B), con el 5,26 %; de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el 4,96 %, y de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el 3,33 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Herdez (HERDEZ), con el -15,52 %; del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP B), con el -4,43 %, y de la constructora de viviendas Grupo Ara (ARA), con el -3,34 %.