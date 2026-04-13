La fuerza antidrogas de Bolivia decomisa 700 kilos de cocaína en distintas operaciones

Justiniano precisó en sus redes sociales que las operaciones, efectuadas el domingo, fueron realizadas por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) y su Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), junto a la unidad aérea militar Diablos Rojos y el Ministerio Público.

"En total, más de 700 kilogramos de droga fueron retirados de circulación, afectando de manera directa la logística y el accionar de las organizaciones criminales", mencionó.

La operación con los resultados más relevantes se efectuó en la localidad de Santa Rosa del Isiboro, en la región amazónica de Beni, donde los agentes incautaron 474,2 kilos de clorhidrato de cocaína, sostuvo el viceministro.

La droga fue interceptada cerca de una pista clandestina de aterrizaje y en la operación fueron detenidas cinco personas, dos de las cuales llegaron con la cocaína a bordo de una avioneta y otras tres que intentaban viajar a Trinidad, la capital de Beni, "por rutas fluviales y terrestres", indicó.

Varios lugareños llegaron hasta el sitio y se opusieron al traslado de los aprehendidos, forzando la liberación de tres de ellos, aunque, según Justiniano, "estas personas están plenamente identificadas y el Ministerio Público ya inició las acciones correspondientes para garantizar el cumplimiento de la ley y el debido proceso".

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La autoridad presentó esta jornada la cocaína decomisada en esa operación ante los medios en Trinidad.

En otro operativo en el departamento de La Paz, también se decomisaron otros 232 kilos de clorhidrato de cocaína y en la ciudad oriental de Santa Cruz los agentes incautaron 32,65 kilos de marihuana, además de "asegurar" una aeronave que posiblemente era usada en "actividades ilícitas", agregó.

En estas intervenciones también fueron decomisados un vehículo de tipo "tracto camión", un "deslizador" y cuatro teléfonos móviles, según Justiniano.