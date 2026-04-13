La prensa china destaca visita de Sánchez como ejemplo de la relación deseable con Europa

"Europa y China se ven de nuevo la una a la otra en el espejo español", titula hoy un editorial en la portada digital del diario nacionalista Global Times, que califica a España de "puente vital" entre el país asiático y el viejo continente y sostiene que "todavía hoy es evidente el imperecedero espíritu de conexión de Madrid".

Según el editorial, el acercamiento de España a China "no es de ninguna manera un alejamiento de Europa ni un intento de demostrar que Madrid tiene mejor relación con Pekín que sus vecinos".

Por el contrario, prosigue el texto, "el pragmatismo y apertura españoles demuestran una corriente positiva y de larga data en las relaciones China-Europa que ahora mismo está siendo ahogada por el ruido político: la disposición de aceptar la complejidad del otro y de buscar consensos y repercusiones a través de la interacción".

"Al trazar el futuro de las relaciones entre China y Europa, quizá deberíamos mirar más allá de las mesas de discusión de Bruselas y asomarnos al 'espejo español'", remata el diario.

En una línea similar se refieren a la visita de Sánchez el China Daily y el Diario del Pueblo (este último el órgano oficial de comunicación del gobernante Partido Comunista de China), que hacen hincapié en las cuatro visitas en cuatro años que ha llevado a cabo el dirigente español al gigante asiático y destacan la solidez de la relación bilateral.

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Además, la prensa china ha destacado la agenda privada del jefe del Ejecutivo y su esposa durante el fin de semana, cuando se les vio -y numerosos viandantes les grabaron- paseando por lugares emblemáticos de Pekín como el Palacio de Verano o la zona de viviendas tradicionales (los 'hutong') que rodea las centenarias torres del Tambor y la Campana.

La agenda oficial de Sánchez comenzó este lunes con una visita y un discurso en la Universidad Tsinghua de la capital china, una de las más prestigiosas del país, tras la cual está previsto que acuda a la Academia China de Ciencias y posteriormente al Parque científico-tecnológico de la empresa Xiaomi, una de las mayores tecnológicas del país.

El ángulo político del viaje se concentrará en el martes, cuando el jefe del Ejecutivo español se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping; el primer ministro, Li Qiang, y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (Legislativo), Zhao Leji, además de presidir la firma de acuerdos bilaterales con el segundo.

El viaje se produce en un contexto marcado por la guerra en Irán, las tensiones comerciales globales y el interés de España por reducir el déficit comercial, atraer inversiones chinas y reforzar la cooperación tecnológica.