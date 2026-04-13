La UE "toma nota" de liberación de abogado chino pero teme que siga sometido a vigilancia

El letrado estuvo tres años en la cárcel después de haber sido condenado por "incitar a la subversión del poder estatal".
"Nos preocupa que Yu Wensheng siga sometido a vigilancia y restricciones tras su liberación. La UE insta a China a respetar plenamente todos los derechos y libertades de Yu Wensheng y su esposa Xu Yan", dijo un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado.
Además, el portavoz indicó que la UE "reitera su llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de los defensores de los derechos humanos en China que se encuentran detenidos y condenados únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos, y a garantizar el respeto de las garantías procesales".
Los Veintisiete, añadió, "seguirán denunciando estas violaciones en foros bilaterales y multilaterales".
Yu Wensheng y su esposa, Xu Yan, fueron detenidos el 13 de abril de 2023, cuando se dirigían a la delegación de la UE en Pekín para reunirse con altos funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior.
En octubre de 2024, Yu Wensheng fue condenado a tres años de prisión y su esposa, Xu Yan, a un año y nueve meses.