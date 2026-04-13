Líder de la Comisión de la UA se reúne con Macron para reforzar lazos de África con Europa

“Las discusiones reafirmaron una asociación fortalecida entre África y Europa, centrándose en la paz y la seguridad, el multilateralismo y la alineación con el G7/G20, con énfasis en las soluciones lideradas por África”, indicó un comunicado de la UA.

Durante el encuentro en el Palacio Elíseo, ambos líderes abordaron temas como el orden constitucional, la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU en el que la UA buscará una mayor representación africana, así como la cooperación en materia climática, energética y de salud pública.

Uno de los puntos abordados fue la transición de las misiones de paz en África, como la Misión de Apoyo y Estabilización de la UA en Somalia (AUSSOM), con el apoyo financiero y logístico de Francia y la Unión Europea.

El jefe de Gabinete del presidente de la Comisión de la UA, Souef Mohamed El-Amine, afirmó en sus redes sociales que las discusiones también se centraron en la gobernanza global y las tendencias económicas, al igual que el fortalecimiento de la asociación UA–Francia en materia de paz y seguridad, acción climática y comercio.

El encuentro se realizó en el contexto de la próxima cumbre 'Africa Forward', que por primera vez se celebrará en un país no francófono —Kenia— los próximos 11 y 12 de mayo, y reunirá en Nairobi al jefe de Estado francés y a distintos líderes africanos para explorar alianzas e impulsar la innovación y el crecimiento.

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Se buscarán soluciones apoyadas en las acciones de los Gobiernos y las organizaciones internacionales, pero también del sector privado, de los jóvenes emprendedores y la sociedad civil, para responder a problemáticas de interés común para Francia y los países africanos.

Incidirá sobre todo en la reforma de la arquitectura financiera internacional, la transición energética, la industrialización verde, la economía azul, la conectividad, la inteligencia artificial, la agricultura sostenible y la sanidad.

La anterior cumbre de este tipo, celebrada en 2021 en la ciudad francesa de Montpellier, no contó con la presencia de jefes de Estado africanos, ya que París priorizó el diálogo con la sociedad civil.