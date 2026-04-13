Más de 94.000 afectados y 15 muertos por lluvias en lo que va de año en Ecuador

Según las estadísticas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), hasta este lunes se habían registrado 27 personas heridas, 28.631 viviendas afectadas y 243 destruidas, 40 puentes afectados y 61,13 kilómetros de carretera dañados.

Entre las provincias más afectadas están Guayas con 44.348 personas impactadas, seguida por Los Ríos (27.312), Esmeraldas (10.694), El Oro (8.866), Manabí (5.051), Loja (3.955), Santa Elena (3.559) y Chimborazo (1.388).

Según la SNGR, desde el pasado 1 de enero hasta el lunes de esta semana se habían registrado 2.279 eventos adversos por lluvias en todo el país, lo que ha afectado a 196 municipios y 697 parroquias (subdivisiones dentro de los municipios, urbanos o rurales).

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja se encuentran Esmeraldas (fronteriza con Colombia), Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja.