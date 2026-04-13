Mercado petrolero abre al alza con la incertidumbre sobre el paso por Ormuz

Los precios del petróleo se dispararon y las bolsas asiáticas operaron en terreno negativo hoy, tras el fracaso en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, y el anuncio de Donald Trump de un bloqueo de puertos iraníes.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, aumentaba 8% a US$ 104,33. Y el Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 6,9% a US$ 101,73.

Las conversaciones de paz entre EE.UU. a Irán, en Islamabad, colapsaron el domingo, con muestras de pesimismo de los dos bandos. Trump posteriormente anunció un bloqueo del estrecho de Ormuz desde hoy.

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Bolsas

En tanto, las bolsas asiáticas operaron en terreno negativo por la incertidumbre en torno al conflicto en Oriente Medio.

Las acciones cayeron en las bolsas de Tokio, Hong Kong, Seúl, Shanghái, Sídney, Singapur, Taipéi y Yakarta.

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Los precios del crudo se habían hundido y las acciones se dispararon la semana pasada luego de que Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio.