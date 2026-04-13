Merz critica la falta de preparación del diálogo entre EE.UU. e Irán en Islamabad

"No me sorprendió la decisión de interrumpir las conversaciones en Islamabad. Desde el principio no tuve la impresión de que realmente estuvieran bien preparadas y, por lo tanto, esto se convertirá ahora en un proceso más largo", señaló en una rueda de prensa en la que anunció medidas adicionales para paliar el impacto del aumento del precio del combustible en los bolsillos de los alemanes.

"Esto seguirá siendo un proceso prolongado, y sentiremos las consecuencias de esta guerra durante mucho tiempo, incluso cuando haya terminado", advirtió, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su país bloqueará el estrecho de Ormuz, por donde pasaba antes de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero el 20 % del petróleo mundial.

El jefe de Gobierno señaló que Alemania habla con las partes en conflicto, pero solo mencionó específicamente a EE.UU. e Israel, pero que el Ejecutivo germano se está "preparando para ver durante un período prolongado una carga considerable para la economía alemana", además de los hogares.

"Esto no es sencillo, no todo será posible. No podemos resolver cada crisis del mundo con dinero de Alemania, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a la economía y a los hogares privados en Alemania", recalcó.

El Gobierno de coalición formado por conservadores y socialdemócratas decidió en sus reuniones el fin de semana medidas adicionales para aliviar el impacto del aumento del precio del crudo tras ya imponer a las gasolineras la obligación de solo aumentar una vez al día los precios en los surtidores y reforzar la vigilancia antimonopolio.

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El alivio implica unos 16.000 millones de euros en total.

Para ello, Alemania reducirá el impuesto energético sobre el diésel y la gasolina en aproximadamente 17 céntimos brutos por litro, limitado a dos meses.

La financiación de las rebajas fiscales se llevará a cabo mediante medidas basadas en el derecho de la competencia o en el derecho tributario dirigidas a las empresas del sector petrolero.

Asimismo, Alemania endurecerá aún más la legislación de competencia, de manera que a la agencia responsable se le dará la posibilidad de recopilar datos también en las etapas previas a la venta a los consumidores finales, para detectar más rápidamente comportamientos abusivos.

Por su parte, la coalición permitirá a los empleadores en el año 2026 pagar una prima de alivio exenta de impuestos y cotizaciones por un importe de 1.000 euros.

Para compensar la pérdida de ingresos fiscales, el impuesto sobre el tabaco se incrementará ya este año.