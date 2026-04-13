Muere un colombiano de 82 años tras disparos de la Marina de Guerra de Perú en la frontera

Los hechos ocurrieron el domingo frente a la población peruana de San Antonio del Estrecho cuando la división reportó la presencia de dos embarcaciones, una lancha y un bote de remos, y "en el desarrollo de este procedimiento se presentaron disparos", explicó el titular de la cartera de Defensa en X.

"Como consecuencia de estos hechos, lamentablemente perdió la vida el ciudadano colombiano José Miguel Gutiérrez Baquero, de 82 años de edad, propietario de la embarcación de carga", dijo el ministro, y agregó que uno de sus hijos resultó herido y está siendo atendido en El Estrecho.

Dos tripulantes de la embarcación se encuentran detenidos por parte de las autoridades peruanas, añadió la información.

"Desde muy temprano se ha mantenido comunicación con la Armada del Perú", aseguró Sánchez Suárez, quien detalló que en conversaciones con su homólogo peruano acordaron "priorizar" la atención médica del ciudadano herido, así como brindar "cooperación mutua" que facilite la actuación de las autoridades judiciales.

Los ministros también pactaron solicitar la activación de los canales diplomáticos para conformar una comisión binacional, integrada por autoridades judiciales y militares, "con el fin de esclarecer con total rigor lo sucedido y determinar las responsabilidades a que haya lugar".

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Tras las comunicaciones con Perú, Sánchez Suárez insistió en que el objetivo del ejecutivo es "mantener la cooperación entre naciones hermanas".

Las relaciones entre ambos gobiernos ya se vieron tensionadas en agosto del año pasado cuando un grupo de desconocidos izó una bandera de Colombia en el municipio peruano de Santa Rosa de Loreto, una isla ubicada en mitad del río Amazonas reclamada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Este hecho generó el rechazo de las autoridades peruanas al considerar el acto como una provocación supuestamente alentada por el mandatario colombiano, que acusó a Perú de haberse apropiado de ese territorio.

Santa Rosa de Loreto se ubica frente a la ciudad colombiana de Leticia y junto a la brasileña Tabatinga, y forma parte de la triple frontera que, junto a Perú, estos tres países conforman en el río Amazonas.