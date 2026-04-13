Netanyahu acusa a Europa de "profunda debilidad moral" en Día del Recuerdo del Holocausto

"Europa, que tras la Segunda Guerra Mundial juró proteger el bien, está hoy afectada por una profunda debilidad moral", afirmó Netanyahu, quien sostuvo además que el continente "está perdiendo el control de su identidad, de sus valores y de su compromiso de defender la civilización frente a la barbarie".

El mandatario israelí añadió que Europa "puede aprender mucho" de Israel, especialmente, dijo, en lo relativo a "la clara distinción entre el bien y el mal", que en su opinión obliga a actuar militarmente en determinados momentos.

Durante su intervención, Netanyahu también vinculó la seguridad de Israel con la de los países europeos al afirmar que su Gobierno "está protegiendo a Europa", en un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio.

El primer ministro defendió además sus recientes operaciones contra el programa militar iraní, asegurando que Israel ha destruido "gran parte de la maquinaria de muerte" de Teherán, en referencia a instalaciones nucleares, misiles y otros sistemas de armamento.

Netanyahu afirmó que, de no haber actuado, infraestructuras como Natanz, Fordo, Isfahán y Parchin "podrían haber sido recordadas con infamia", comparándolas con campos de exterminio nazis como Auschwitz o Treblinka.

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Asimismo, reivindicó la cooperación con Estados Unidos en estas acciones, que calificó de "asociación histórica sin precedentes".

Sus declaraciones se produjeron en el marco de la ceremonia oficial que da inicio en Israel al Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo, una conmemoración en honor a los seis millones de judíos asesinados durante la Shoá (holocausto en hebreo) y una de las fechas más solemnes del calendario nacional.

Durante el acto celebrado en Yad Vashem, el centro mundial en recuerdo del Holocausto situado en Jerusalén, seis supervivientes (Saadia Bahat, Miriam Bar Lev, Ilana Fallach, Moshe Harari, Avigdor Neuman y Michael Sidko) encendieron seis antorchas en recuerdo de cada millón de asesinados.