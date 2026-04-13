Netanyahu, en el Día del Recuerdo del Holocausto: "Estamos dando caza a los opresores"

"Les impedimos llevar a cabo su plan de aniquilación con una fuerza que llevó al Estado de Israel a la cima de su poder desde su fundación", aseveró el mandatario en un comunicado difundido por su oficina este lunes, refiriéndose a Irán.

"¿Quién hubiera creído hace 80 años que nuestros valientes pilotos y nuestros escuadrones estarían sobrevolando Irán, sobrevolando Teherán, y no solo solos, sino también junto a la mayor potencia mundial, volando codo con codo para atacar al opresor?", continuó.

Netanyahu aseguró que todo ello representa un "cambio trascendental" respecto al Holocausto vivido por el grupo de supervivientes sentados junto a él en la reunión.

"Esto significa que el pueblo de Israel está vivo, fuerte y poderoso. No habrá más Holocausto", concluyó.

Entre la tarde de este lunes y la del martes se celebra en Israel el Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo, una conmemoración nacional en honor a los seis millones de judíos asesinados durante la Shoá.

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Este lunes, Yad Vashem, el centro mundial en recuerdo del Holocausto situado en Jerusalén, la ceremonia en la que seis supervivientes (Saadia Bahat, Miriam Bar Lev, Ilana Fallach, Moshe Harari, Avigdor Neuman y Michael Sidko) encenderán seis antorchas en recuerdo de cada millón de asesinados.