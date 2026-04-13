Opositor israelí denuncia que elección de nuevo jefe del Mosad busca proteger a Netanyahu

"El nombramiento de Roman Gofman como jefe del Mosad, junto con el nombramiento de David Zini (líder del Shin Bet), no es una decisión profesional, sino la construcción de una capa de protección personal", dijo Golan en X a última hora del domingo.

"Netanyahu se rodea de leales para evadir la responsabilidad por el desastre del 7 de octubre y frustrar la revelación del escándalo de Catargate. Un primer ministro motivado por la supervivencia personal no tiene legitimidad para nombrar a los jefes de los aparatos de seguridad", añadió.

Ayer domingo, un comité del Parlamento israelí aprobó el nombramiento del oficial veterano Gofman, quien desde mayo de 2024 ejerce como secretario militar de Netanyahu y carece de experiencia en inteligencia.

Según detalla el diario Israel Hayom, Gofman -nacido en Bielorrusia y que emigró a Israel a los 14 años- solía estudiar una vez a la semana en la academia premilitar Bnei David, en el asentamiento de Eli en Cisjordania ocupada, donde se reunió con Netanyahu en 2024 cuando este buscaba un nuevo asesor militar.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, condenado en varias ocasiones por delitos que incluyen racismo y apoyo a una organización terrorista, celebró en X el nombramiento de Gofman, quien dijo que "trae consigo una combinación rara de sangre fría, responsabilidad y una comprensión profunda de los desafíos de seguridad".

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"Roman emigró al país, luchó por él e incluso resultó herido el 7 de octubre —y cuando se lo mira, se ve un sionismo auténtico, un compromiso profundo y un gran amor por el Estado de Israel", añadió Ben Gvir, quien reside en un asentamiento de Cisjordania.

El Gobierno israelí aprobó el pasado septiembre el nombramiento del general y sionista religioso David Zini como nuevo jefe de la agencia de inteligencia interior (Shin Bet), pese a que voces críticas denunciaron también que ponía en peligro la neutralidad de la agencia y el Tribunal Supremo había declarado ilegal el despido de su predecesor.