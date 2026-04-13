Organización Marítima Internacional: "Ningún país tiene derecho" a obstaculizar estrechos

Domínguez respondía así a una pregunta sobre la legalidad del anuncio de Estados Unidos de que empezaría a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes este lunes a las 14.00 GMT.

"El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Pérsico y el golfo de Omán", indicó anoche el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidense (Centcom).

Para Domínguez, "legalmente hablando, y de acuerdo con la ley internacional", el bloqueo de Ormuz no puede justificarse, pero no ahorró críticas a Irán por su voluntad de imponer un derecho de pasaje a través del estrecho, aunque no mencionó a ese país por su nombre.

"Según la ley internacional marítima y las convenciones del mar (...) todos los países deben respetar todos los derechos de navegación inocente (no militar), y no hay mecanismos legales para introducir ningún tipo de peaje, sea cual sea el país que anuncia el peaje", insistió Domínguez, en línea con lo expresado desde el inicio de la guerra.

La introducción de un peaje "creará un precedente muy peligroso (pues) una vez que impones uno, este tipo de medidas pueden tener ramificaciones muy negativas de aplicación global", advirtió Domínguez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según cifras de la OMI, el tráfico por Ormuz es casi nulo y en los últimos dos días solo tiene constancia de once buques que han atravesado el estrecho, sin que se sepa sin han pagado o no un peaje a Irán.

El pasado viernes, Domínguez dijo a EFE que Irán ha cometido otra ilegalidad al cambiar unilateralmente la ruta de paso por Ormuz, obligando a los barcos a desviarse de la ruta tradicional establecida en un acuerdo de 1968 firmado por Irán y Omán (los dos Estados ribereños) y obligando a los barcos a transitar por una zona mucho más apegada a sus costas.

Por otro lado, Domínguez pidió no olvidar el caso humano de los 20.000 tripulantes de cargueros internacionales que sufren el bloqueo del estrecho desde hace un mes, y cuyos problemas se suman a las perturbaciones económicas globales de un estrecho por donde pasa el 20 % del crudo, el 19 % del gas licuado, el 13 % de los fertilizantes y el 9 % de automóviles que se comercian en el mundo.