Películas de España y México competirán en la Semana de la Crítica de Cannes

Con un guión firmado por la propia Clotet y Valentina Viso, 'Viva' es una comedia "agridulce", según explicó la delegada general de la Semana de la Crítica, Ava Cahen, al desvelar en un mensaje en vídeo la selección de películas que conformarán la edición 65 de este certamen, que se desarrollará del 13 al 21 de mayo.

Rodado en catalán, el filme aborda la historia de Nora, una mujer que retoma los mandos de su vida tras superar un cáncer de pecho.

Asume así retos profesionales que la superan y dinamita también su futuro proyecto de familia con Tom, su pareja de toda la vida, al entregarse al deseo que siente por Max, un hombre mucho más joven y libre que ella.

Cuando Max se va al extranjero, Nora inicia una carrera loca para evitar su mayor angustia: quedarse sola y enfrentar el miedo a la muerte, verdadero temor que esconde esta insaciable hambre de vida.

El reparto, que cuenta con nombres como el de Guillermo Toledo, está encabezado por la propia Clotet en el papel de Nora, mientras que Naby Dakhli interpreta a Tom y Marc Soler a Max.

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'Seis meses en el edificio rosa con azul', por su parte, discurre a principios de la década de los noventa en la Ciudad de México alrededor de Bruno, un niño que cumple 11 años y que tiene sentimientos que cada vez son más intensos hacia su mejor amigo, Vladimir.

La noticia de que su padre tiene VIH impacta de manera repentina en su vida y su familia intenta ahuyentar el dolor cantando y bailando. Treinta años después, Bruno filma y reimagina el recuerdo de aquella experiencia y de lo que no llegó a percibir del todo cuando era niño.

El reparto cuenta con los nombres de Jade Reyes, Sofía Espinosa, Lázaro Gabino, Eduardo Ayala, Valeria Vanegas y Anuar Vera, entre otros.

En total, la edición 2026 de la Semana de la Crítica contará con siete largometrajes en competición, de los cuales cinco serán óperas primas.

Este certamen solo selecciona primeras o segundas películas de directores de todo el mundo para fomentar así el descubrimiento de nuevas voces.

El resto de películas seleccionadas fueron 'A Girl Unknown', de la realizadora china Zou Jing; 'The Station', de la escocesa-yemení Sara Ishaq; 'Dua', de la kosovar Blerta Basholli; 'La Gradiva', de la francesa Marine Atlan; y 'Tin Castle', del franco-irlandés Alexander Murphy.

La sección se abrirá con la película francesa 'In Waves' (Phuong Mai Nguyen) como filme inaugural y se clausurará con la también gala 'Adieu monde cruel' (Félix de Givry).