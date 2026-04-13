Periodista venezolano Ramón Centeno es absuelto por la Justicia, dice sindicato de prensa

"La juez no encontró elementos que lo vincularan con los delitos imputados: tráfico de influencia, usurpación de funciones y asociación para delinquir", detalló el SNTP en su cuenta de X.

Centeno -exmilitante del chavismo- fue detenido en febrero de 2022, luego de proponer un reportaje sobre una red de narcotráfico vinculada a diputados.

Fue excarcelado el pasado 14 de enero, en medio de las cientos de liberaciones que siguieron a la captura de Nicolás Maduro y el anuncio de un "nuevo momento político" por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, señaló que el caso de Centeno estaba "tan lleno de vicios que incluso la investigadora, el fiscal provisorio y el juez fueron destituidos".

Foro Penal documentó que "fue golpeado, le desplazaron uno de los clavos que tenía en la cadera, torturado psicológicamente", según un informe al que tuvo acceso EFE.

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Recientemente, Centeno fue sometido a una cirugía para mejorar su movilidad y poder caminar con normalidad, algo que se le dificultaba debido a las secuelas de una fractura de fémur y cadera que sufrió en un accidente de tránsito en 2021, un año antes de su ingreso a prisión, donde asegura le fue negada la atención médica para atender estas dolencias.