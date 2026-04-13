Petróleo de Texas modera la subida y ronda los 99 dólares tras bloqueo de Ormuz por EEUU

Al término de la sesión, los contratos de futuros del petróleo para mayo, el de referencia en EE.UU., sumaron 2,51 dólares respecto a la jornada del viernes.

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que Irán se ha puesto en contacto con Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones después de que las conversaciones de paz en Pakistán concluyeran sin un acuerdo el domingo de madrugada.

Tras esa novedad, el mercado de petróleo moderó la fuerte subida con la que comenzó la jornada, del 7 %.

El domingo por la mañana, Trump anunció que su las fuerzas militares estadounidenses bloquearían el estrecho de Ormuz, una medida que entró en vigor hoy a las 10:00 ET (14.00 GMT) y que afecta a los puertos y zonas costeras de Irán.

Media hora después de iniciarse el bloqueo, Trump amenazó con "eliminar de inmediato" cualquier buque iraní que se saltara la medida.

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El mandatario y sus asesores consideraban también bombardeos "limitados" contra Irán para romper el estancamiento en las conversaciones de paz, reportó anoche The Wall Street Journal.

El estrecho de Ormuz, clave para el comercio de crudo, fue bloqueada por parte de Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí que comenzó el 28 de febrero, provocando fuertes perturbaciones a la economía mundial.

El viernes, el Texas cerró la semana con un desplome del 13 %, registrando su mayor caída semanal desde 2020 debido a la incertidumbre por el alto el fuego entre EE.UU. e Irán.