Presidente libanés ve posible "solución sostenible" pero pide a Israel concesiones mutuas

"Ahora existe la oportunidad de alcanzar una solución sostenible, que es lo que desea el Líbano, pero esta no puede ser unilateral. Israel debe responder a los llamamientos libaneses, árabes e internacionales para que cese sus ataques contra el Líbano e inicie negociaciones", dijo, según un comunicado de la Presidencia libanesa.

Durante un encuentro con el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, el jefe de Estado reiteró que Beirut espera para mañana la consecución de un cese de hostilidades que de pie al posterior inicio de negociaciones para adoptar medidas "concretas".

El objetivo del alto el fuego que buscará su equipo negociador en Washington es "allanar el camino para la adopción de medidas concretas que permitan alcanzar la estabilidad, específicamente en el sur del Líbano y en todo el país", según la nota.

Sin embargo, al menos a priori, el Estado judío no está dispuesto a establecer una tregua con el grupo chií Hizbulá.

"La destrucción de territorios libaneses por parte de Israel no es la solución y no logrará ningún resultado, porque las soluciones diplomáticas siempre han sido las mejores para los conflictos armados en el mundo", sentenció Aoun.

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En este contexto, el presidente recordó que el Estado libanés es el único actor involucrado en las negociaciones por parte del Líbano, ya que se trata de un asunto "soberano", en referencia a la no participación de Hizbulá.

Está previsto que mañana tenga lugar una primera reunión entre embajadores en Estados Unidos, mediador en la iniciativa, para tratar de poner fin a una guerra que en apenas seis semanas ha ocasionado ya más de 2.000 muertos y un millón de desplazados en territorio libanés.