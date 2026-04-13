Sánchez espera llegar a segunda vuelta en Perú para liberar a Castillo y "refundar patria"

"Vamos a recorrer todo el Perú, todos los pueblos para convocarlos a la refundación de la patria, después de 200 años un Estado plurinacional orgulloso de sus miles de rostros y de su biodiversidad", dijo Sánchez, exministro y alfil del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

El izquierdista compareció nuevamente ante periodistas sin despegarse del sombrero de campesino andino de Cajamarca con el que Castillo ganó las elecciones en 2021 y que el expresidente le prestó para que hiciese campaña en su nombre.

Un nuevo conteo rápido de actas de las elecciones del domingo, realizado por la encuestadora Ipsos y difundido este lunes, apunta a que la candidata derechista Keiko Fujimori pasaría a segunda vuelta con un 17,1 % de los votos y revela un triple empate entre Sánchez, con 12,4 %; el ultraderechista Rafael López Aliaga, con 11,3 %; y el centrista Jorge Nieto, con 10,7 %.

El izquierdista, que después de la rueda de prensa fue a visitar a prisión a Castillo, al que ha asegurado que indultará al llegar al poder frente a una condena de 11 años y cinco meses de cárcel por el intento de golpe de Estado de 2022, afirmó que desde su partido, ya tenían la certeza de que su mensaje había llegado al pueblo y que iban a tener resultados favorables.

Añadió que en caso de pasar a segunda vuelta, "como movimiento social de la izquierda provinciana", promoverá una Asamblea Constituyente para que todos los peruanos tengan los mismos derechos y nadie sea más o menos que nadie.

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La segunda prioridad de Sánchez será luchar contra la pobreza, "el gran enemigo de los peruanos", y hacer que la modernidad llegue a todos los puntos del país, pues ahora solo está "presente en las ciudades y gran parte de la población queda excluida."

Por otro lado, recordó que su programa electoral apuesta por nacionalizar recursos naturales "que son del pueblo" y también elaborar una nueva ley que proteja a los mineros informales.

"Queremos ser más estables en la macroeconomía, pero siendo también coherentes y justos con la microeconomía de nuestra gente, no puede haber macro sin micro. Nosotros pensamos en la economía social, el pequeño agricultor comerciante", dijo Sánchez.

Con el 56 % del escrutinio, Sánchez es sexto con 8,29 % de los votos válidos, a la espera que se computen los sufragio de zonas rurales donde aglutina prácticamente todo su apoyo, lo que podría permitirle escalar y disputar la segunda plaza a López Aliaga para enfrentarse en la segunda vuelta a Fujimori.