Sotheby's subastará el 'Arlequín' cubista de Picasso por 40 millones de dólares

Se trata de la obra más destacada de la colección del pintor estadounidense de origen italiano Enrico Donati, conocido como "el último surrealista", y su esposa Adele, ya fallecidos, indicó la casa de subastas en un comunicado.

El cuadro iba a subastarse por unos 30 millones en una subasta en Sotheby's en 2008, un año después de morir su dueño, pero fue retirado sin explicaciones, posiblemente por temor a una venta fallida en plena crisis financiera.

Realizada dos años después de que el artista malagueño completase 'Les Demoiselles d'Avignon', en 1909; la pintura retrata a un arlequín con la barbilla apoyada en una mano.

Sotheby's subastará otras piezas de la colección Doneti, incluyendo un cuadro abstracto de Wassily Kandinsky, 'Rote Tiefe', estimado a partir de 12 millones de dólares, y otro de Yves Tanguy, 'Aux Aguets le jour', a partir de 800.000 dólares.

Aparte, la colección incluye una decena de antigüedades de África, Oceanía y las Américas que saldrán a subasta en junio.