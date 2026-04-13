Subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos de EEUU visita Caracas por agenda energética

La Embajada de EE.UU. en Caracas señaló en X que el subsecretario visita el país también con el objetivo de asistir a la firma de un acuerdo que expande las operaciones de la compañía estadounidense Chevron para aumentar la producción de crudo, más de dos meses después de que Venezuela reformara su ley petrolera para abrir el sector a la inversión privada y extranjera.

"Continuamos avanzando en el plan de tres fases del presidente Donald Trump y trabajando por la transformación económica de Venezuela", agregó la embajada en X, en referencia a la estrategia del mandatario republicano para la nación suramericana que contempla las etapas de estabilización, recuperación y transición.

Entretanto, en Instagram, la legación estadounidense señaló: "Cada acuerdo firmado, como el de hoy con Chevron, respalda la recuperación económica de Venezuela".

En el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, donde se celebró la firma del acuerdo, Rodríguez saludó especialmente al subsecretario y a los integrantes de su equipo, quienes se encontraban junto a la encargada de negocios de EE.UU. en el país suramericano, Laura Dogu.

Rodríguez, que asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses, hizo un llamamiento a "avanzar hacia una Venezuela sin sanciones" como una "manera de brindar seguridad jurídica e institucional a los inversionistas".

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El acuerdo aumentó al 49 % la participación de Chevron en la empresa mixta Petroindependencia e incorporó el bloque Ayacucho 8 a las operaciones de Petropiar, empresa conjunta entre la compañía estadounidense y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), según explicó en el evento Javier La Rosa, representante de la transnacional.

En febrero, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, viajó a Caracas y estableció con Rodríguez una asociación energética a largo plazo, una agenda de trabajo que continuó con la visita en marzo del responsable de Interior, Doug Burgum, quien acompañó la firma de acuerdos entre Venezuela y la británica Shell.