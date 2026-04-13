Takaichi habla con el primer ministro de Pakistán tras fracaso de negociaciones EEUU-Irán

"Transmití la postura de nuestro país de que es importante alcanzar un acuerdo final lo antes posible a través del diálogo. Lo más importante es que se tomen medidas reales para calmar la situación", dijo en declaraciones a la prensa.

En este sentido, enfatizó la importancia de garantizar la seguridad de navegación en el estrecho de Ormuz. La estabilización del paso, "punto clave para la logística mundial, es una tarea urgente", dijo, antes de añadir que "es indispensable asegurar una navegación libre y segura para los barcos de todos los países".

Takaichi expresó su "respeto y apoyo por los esfuerzos de mediación de los funcionarios paquistaníes, incluido Sharif, en relación con las consultas celebradas en Islamabad" entre estadounidenses e iraníes.

La jefa del Ejecutivo nipón destacó que su gabinete "ha estado comunicándose" con los líderes de Estados Unidos e Irán, y que "ha estado intensificando sus esfuerzos diplomáticos para calmar la situación lo antes posible".

Sharif, que agradeció las palabras de Takaichi, expresó "su gratitud a las delegaciones estadounidense e iraní por las extensas conversaciones mantenidas en Islamabad" y prometió "continuar sus esfuerzos para garantizar el mantenimiento del alto el fuego", según un comunicado de su oficina.

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La negociación entre Teherán y Washington se fracturó el domingo tras el desacuerdo en varias líneas rojas después de 21 horas de diálogo cara a cara, lo que provocó que ambas delegaciones abandonaran la mesa de reunión.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó que las partes estuvieron "a centímetros" de un acuerdo, pero acusó a Estados Unidos de haber mantenido una postura inflexible y sin concesiones. Tras ello, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un bloqueo naval contra los puertos iraníes.