Trump amenaza con "eliminar inmediatamente" buques iraníes que se salten bloqueo en Ormuz

"Advertencia: Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo sistema de neutralización que empleamos contra los narcotraficantes en embarcaciones en alta mar. Es rápido y brutal", aseguró el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

El mandatario aseguró que "la Armada de Irán yace en el fondo del mar, completamente aniquilada: 158 buques. Lo que no hemos atacado es su reducido número de lo que ellos denominan 'buques de ataque rápido', ya que no los consideramos una amenaza significativa".

Trump explicó que la Marina estadounidense está "utilizando el mismo sistema de neutralización que empleamos contra los narcotraficantes en embarcaciones en alta mar. Es rápido y brutal. P.D.: ¡El 98,2 % de las drogas que ingresaban a los Estados Unidos por vía oceánica o marítima se han detenido!".

El mensaje del mandatario se produjo apenas media hora después de que entrara en vigor el bloqueo que las fuerzas estadounidenses ejecutan en el estrecho de Ormuz.

"El bloqueo se aplicará de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Arábigo y del Golfo de Omán", concretó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en un mensaje en X para explicar la operación.

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El Centcom agregó que las fuerzas estadounidenses no obstaculizarían la libertad de los buques que transitaran hacia y desde puertos no iraníes, y que se proporcionaría información adicional a los marineros comerciales a través de un aviso formal antes de que comience el bloqueo.

Por su parte, la entidad de la Marina británica Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) alertó hoy a los buques sobre la aplicación del bloqueo impuesto por EE.UU. en el estrecho de Ormuz, una medida que entró en vigor a las 14.00 GMT y que afectará a los puertos y zonas costeras de Irán.

"La UKMTO ha sido informada de que, a partir de las 14.00 UTC del 13 de abril de 2026, se están aplicando restricciones de acceso marítimo que afectan a los puertos y zonas costeras iraníes, incluidas las ubicaciones a lo largo del golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo al este del estrecho de Ormuz", dijo la entidad en una alerta.

Estas restricciones de acceso se aplicarán "sin distinción" a los buques que hagan escala en puertos, terminales petroleras o instalaciones costeras de Irán, mientras que la UKMTO indicó que los detalles "formales" de estas medidas se publicarán mediante Avisos a los Navegantes (NTM) oficiales.

Según esta entidad, el bloqueo abarca "la totalidad del litoral iraní", pero no se ha informado de que impida el tránsito por Ormuz hacia o desde destinos no iraníes.

"Sin embargo, los buques podrían encontrarse con presencia militar, comunicaciones dirigidas o procedimientos de derecho de visita durante el paso", indicó la UKMTO, que añadió que a los buques "neutrales" que se encuentran en puertos iraníes se les ha concedido "un periodo de gracia limitado para zarpar".

Asimismo, indicó que todavía se están elaborando directrices para los navegantes sobre cómo se aplicarán las medidas, como las rutas, los procedimientos de verificación o de tránsito autorizados.

Tras el fracaso de las negociaciones de este fin de semana en Pakistán, y que trataban de acabar definitivamente a la guerra en Irán que empezó el pasado 28 de febrero, las consecuencias negativas para la economía mundial continúan.

El precio del petróleo han retornado hoy al alza las bolsas han acusado la falta de acuerdo en Islamabad.

Por su parte, Reino Unido y España han anunciado que no se suman al bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz, mientras Londres y París organizarán una conferencia en los próximos días para conformar una misión multinacional que garantice el paso de los buques por el estratégico punto.