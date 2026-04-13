Un cazador italiano, segundo declarante en el caso de los 'Safari humanos' en Sarajevo

El segundo de los cuatro italianos investigados en este caso es un cazador de 64 años y antiguo empleado del ayuntamiento de Génova, natural de la provincia de Alessandria (norte), según los medios.

El hombre ha accedido sin dar declaraciones a dependencias de la Fiscalia para ser interrogado por el fiscal Alesandro Gobbis, aunque se ha atenido a su derecho de no responder a sus preguntas.

El medio 'Il Fatto Quotidiano' publicó el pasado 26 de marzo una entrevista en la que este cazador -sin revelar su identidad- admitía haber combatido en Bosnia aunque sin pagar por ello.

"Sí, yo combatí. No soy militar pero fui porque siempre simpaticé con la ultraderecha y conocía a gente de Milán que organizaban viajes (...) Lo hice porque detesto a los musulmanes", declaró.

El investigado aseguró que nunca pagó por combatir en Bosnia sino que lo hizo integrándose en un grupo paramilitar serbio, al igual que "muchos" retirados de la brigada 'Folgore' italiana.

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"Allí no había mercenarios y nadie pagaba (...) Creo que (los 'safaris de la muerte') son mentiras. Quizá algunos de Milán iban para divertirse pero no creo que pagaran a una organización, como mucho por sus viajes", revelaba en la entrevista.

A la salida de la Fiscalía, su abogada, Licia Sardo, ha negado esta versión refiriendo que su cliente solo "alardeó" en aquella entrevista y que nunca viajó a Bosnia, sino que se limitó a reproducir algunas anécdotas escuchadas a algunos conocidos.

"Él contó cosas que le habían contado. Ni siquiera pudo hacer el servicio militar por sus problemas oculares (...) Ha alardeado sobre cosas que no pudo hacer", afirmó la letrada a los medios.

La Fiscalía de Milán investiga desde noviembre si en el asedio de Sarajevo, en el que más de 11.000 personas fueron asesinadas, hubo italianos y extranjeros que pagaron por disparar a los cercados por las milicias serbobosnias desde las colinas que rodean la ciudad.

La 'caza de civiles' en Sarajevo por millonarios extranjeros había sido denunciada en otras ocasiones en el pasado.

Por ejemplo, el documental 'Sarajevo Safari' (2022) del director esloveno Miran Zupancic sostiene que estos 'cazadores' procedían de Italia, Estados Unidos o Rusia aunque no aporta nombres.

En noviembre de 2022 la Fiscalía de Bosnia-Herzegovina se abrió a analizar las informaciones de esta película tras una denuncia interpuesta por la entonces alcaldesa de Sarajevo, Bengamina Karic.

El delito ahora barajado por la Fiscalía de Milán es el de homicidio múltiple con los agravantes de 'motivos abyectos' y 'crueldad', lo que hace que estos hechos no puedan prescribir.

Un primer investigado, camionero jubilado de 80 años, ya declaró el pasado 9 de febrero, negando también haber participado en estos hechos.