Uruguay invierte en nueva planta fotovoltaica y sigue apostando por la energía renovable

Este lunes se llevó a cabo la presentación del proyecto en la ciudad de Melo -ubicada a unos 400 kilómetros de Montevideo- y allí estuvo el presidente Yamandú Orsi, quien destacó la importancia de una planta de más de 75 megavatios, cuya obra finalizará en el año 2028 y cuando esté lista abastecerá a unos 65.000 usuarios.

"Uruguay ya transitó en su origen por la energía hidráulica y después la novedad fue la eólica, por supuesto siempre conviviendo con la energía proveniente del combustible fósil. Pero como la idea es sustituir eso y llegar a cubrir si es posible el 100 % nos queda un capito interesante de resolver con la fotovoltaica", dijo el mandatario del país suramericano.

El 98 % de la energía eléctrica generada en Uruguay en el año 2025 fue de origen renovable y el 8 % de la electricidad generada fue exportada, según datos difundidos en enero por la Dirección Nacional de Energía.

Un informe preliminar detalló que la producción de electricidad que se entregó al Sistema Interconectado Nacional fue de 13.040 Gigavatios (GWh) por hora en 2025.

El promedio mensual fue de 1.080 GWh, siendo agosto el mes que tuvo el pico más alto de producción y abril el que tuvo un registro más bajo.

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El 46 % de la electricidad generada en Uruguay provino de la hidroelectricidad, mientras que el 34 % fue de origen eólico. En tanto, la electricidad generada a partir de biomasa representó un 14 % del total y la de origen solar un 4 %.

La ministra de Industria, Energía y Minería uruguaya, Fernanda Cardona, también destacó este lunes la importancia de la nueva planta de la estatal Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas.

En ese sentido, apuntó que, en caso de no contar con energía renovable, el país se debería abastecer de petroleo y se estaría hipotecando por los vaivenes en su precio.