Victory Giant saldrá a bolsa en Hong Kong por 2.200 millones dólares ante el auge de la IA

Según los documentos que remitió hoy al parqué de la antigua colonia británica, la tecnológica pondrá a la venta unos 83,3 millones de acciones a un precio máximo de 209,88 dólares de Hong Kong (26,8 dólares, 22,93 euros) por unidad, y tiene previsto que su debut en este mercado se produzca el próximo martes, 21 de abril.

Victory Giant cotiza desde 2015 en Shenzhen, ciudad situada al otro lado de la frontera con la China continental y cuya bolsa se centra precisamente en valores tecnológicos; a lo largo de los últimos doce meses, esos títulos han cuadruplicado su valor (+319 %) ante la euforia de los inversores por el auge del sector chino de la IA.

Esta coyuntura situaba la valoración de la empresa, cuyas placas son clave para los servidores de IA, en unos 37.000 millones de dólares al cierre de la última sesión.

La recaudación estimada podría situar a Victory Giant como una de las mayores salidas a bolsa en Hong Kong de este año, apunta Bloomberg, que indica también que el momento escogido por la empresa para la operación supondrá una prueba sobre el apetito de los inversores ante la volatilidad en los mercados internacionales por la guerra en Irán y la supervisión de los reguladores financieros.

La compañía, fundada en 2006 en la ciudad suroriental de Huizhou, cerró el primer semestre del año pasado como número uno mundial por cuota de mercado en el segmento de las placas de circuitos impresos para computación de IA y alto rendimiento, según cifras de la consultora Frost & Sullivan que cita en su folleto para inversores.

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Asimismo, es un importante proveedor para el fabricante de chips estadounidense Nvidia -a la postre, la mayor empresa del mundo por cotización de mercado en la actualidad- y también cuenta a Intel, Tesla, Microsoft o Bosch entre sus clientes.

El auge de la IA y la consiguiente demanda supuso que Victory Giant multiplicase casi por cuatro (+273,5 %) sus beneficios el año pasado hasta unos 4.312 millones de yuanes (632 millones de dólares, 540 millones de euros) y su facturación en un 79,8 % hasta los 19.292 millones de yuanes (2.825 millones de dólares, 2.418 millones de euros).