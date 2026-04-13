Von der Leyen: No puede haber estabilidad en Oriente Medio mientras sigan ataques a Líbano

Así lo afirmó la presidenta del Ejecutivo comunitario tras una reunión del colegio de comisarios centrada en la situación en Oriente Medio y su impacto para la UE.

Von der Leyen subrayó que "los continuos ataques a Líbano amenazan con hacer descarrillar todo el proceso" para restablecer la paz en la región.

"No se puede tener estabilidad en Oriente Medio o el Golfo mientras Líbano esté en llamas. Pedimos a todas las partes que respeten la soberanía del Líbano y que se implemente el cese completo de las hostilidades", indicó.

Por otra parte, señaló que cualquier acuerdo al que se llegue en ese contexto "deberá abordar las preocupaciones por el programa nuclear y balístico iraní y las acciones para obstruir la navegación en el estrecho de Ormuz".

La presidenta de la Comisión subrayó además que el cierre de ese paso es "enormemente dañino" y que el restablecimiento de la navegación es de "enorme importancia para nosotros".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Von der Leyen se refirió también al "frágil alto el fuego" logrado entre Estados Unidos e Irán, felicitó a Pakistán por su labor mediadora e invitó a ver "cómo van las cosas".

Por otro lado, explicó que aunque "ninguna ayuda puede reemplazar la paz", la UE "está movilizando asistencia inmediata para la población de Líbano".