Wall Street cierra en verde tras afirmar Trump que Irán quiere seguir negociando

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 302 puntos, hasta los 48.219 ; el selectivo S&P 500 ganaba un 1,02 %, hasta las 6.886 unidades; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 1,23 %, hasta los 23.183 enteros.

La Bolsa de Nueva York terminó la semana en verde a pesar de haber iniciado con pérdidas lastrado por la orden de Trump a la Armada estadounidense de bloquear el estrecho de Ormuz, tras no cerrar un acuerdo con Teherán en la primera ronda de negociaciones en Islamabad.

El estrecho de Ormuz, clave para el comercio de crudo, fue bloqueado por parte de la Guardia Revolucionaria iraní en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí del pasado 28 de febrero que desató la guerra en la región.

Tras declarar Trump que Irán les había contactado, se reavivaron las esperanzas de un posible acuerdo.

"Quieren llegar a un acuerdo a toda costa", declaró el mandatario a la prensa, aunque no avanzó si ha aceptado o no.

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La noticia moderó también el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) hasta los 99,08 dólares después de dispararse con la entrada en vigor del bloqueo de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del crudo para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaron 2,51 dólares al cierre del viernes.

En el plano corporativo, la banca de inversión Goldman Sachs cayó un 1,89 %, después de presentar un beneficio neto de 5.630 millones de dólares, un 18 % más que un año antes gracias al crecimiento de los ingresos, pero un menor margen de maniobra en situaciones de estrés.

En cambio, otras compañías anotaron subidas: Salesforce Inc. ganó un 4,73 %; Microsoft, un 3,64 %; y American Express, un 3,31 %.

En otros mercados, el oro, activo refugio, caía un 0,45 %, hasta los 4.765 dólares la onza; y la plata perdía un 1,07 %, hasta los 75,66 dólares la onza.