Alumnos neerlandeses y españoles son amenazados con posible arma de fuego en Países Bajos

Según informó el instituto Harens Lyceum, en una carta enviada a padres y tutores en poder de la cadena local RTV Noord, los hechos han causado una “gran conmoción” y fueron dos episodios “graves y similares” ocurridos este lunes en distintos puntos del municipio de Haren.

El primer incidente tuvo lugar en las inmediaciones de la estación de tren de Haren, donde un pequeño grupo de estudiantes catalanes que se dirigía a una jornada deportiva fue interceptado por un joven desconocido.

El individuo, que "creía haber sido insultado" por los alumnos, mostró un arma de fuego -sin que se haya confirmado si era real o falsa- y, bajo amenaza, obligó a los menores a arrodillarse y disculparse mientras los grababa con su teléfono móvil.

“Tras pedir perdón, pudieron seguir su camino”, señaló el centro educativo.

Tras el suceso, los estudiantes alertaron de inmediato a sus profesores, que contactaron con la policía, y varios agentes acudieron al lugar y tomaron declaración a los afectados.

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Horas más tarde se produjo un segundo incidente cerca de un supermercado en el centro de Haren, en el que un grupo de estudiantes neerlandeses y catalanes fue amenazado por varios individuos, que también les obligaron a arrodillarse y pedir perdón bajo la supuesta amenaza de un arma, en un incidente también grabado.

El responsable del centro, Hans Warris, subrayó que los autores de ambos incidentes no tienen ninguna relación con la escuela y aseguró que, a pesar de las circunstancias, los alumnos se encuentran bien.

“Hoy es un grupo de nuestros estudiantes, pero podría haber sido cualquier otra persona”, señaló.

Entre las víctimas se encuentra un estudiante de 14 años procedente de Barcelona que había llegado a Países Bajos apenas unos días antes para participar en el intercambio.

Su familia de acogida explicó que el menor se encuentra en buen estado tras lo ocurrido y que ya se ha informado a sus padres en España.

El instituto indicó que ha mantenido contacto con los responsables del grupo español, quienes a su vez han informado a las familias de los menores en Cataluña.

Además, el centro coopera con la policía para prevenir nuevos incidentes, aunque confirmó que las actividades del programa de intercambio siguen adelante según lo previsto.

No obstante, en su comunicación a las familias, el Harens Lyceum recomendó a los alumnos no desplazarse solos y hacerlo mejor en grupos de varias personas entre las distintas actividades.

Estos hechos coinciden con la creciente preocupación de las autoridades por la difusión en redes sociales de los llamados “vídeos de humillación”, en los que jóvenes son forzados bajo amenazas a arrodillarse y pedir disculpas, a veces con agresiones físicas.

La policía neerlandesa ha advertido que este fenómeno resulta “preocupante y terrible” por el impacto que tiene en las víctimas.