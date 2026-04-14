Canadá y Finlandia refuerzan su alianza en defensa, Ártico y tecnologías estratégicas

En una declaración conjunta tras su encuentro, ambos líderes subrayaron la necesidad de combinar "autonomía estratégica y cooperación estratégica" para garantizar la seguridad y la prosperidad "en un entorno internacional incierto", y apostaron por una política basada en el "realismo de valores" y la colaboración entre aliados.

Los dos países, que forman parte de la región ártica, y son socios en la OTAN, reafirmaron su compromiso con la organización militar y anunciaron negociaciones para un acuerdo de intercambio de información sensible que permitirá reforzar la cooperación militar e industrial.

También reiteraron su apoyo "inquebrantable" a la soberanía de Ucrania frente a la invasión rusa y su intención de invertir hasta el 5 % del PIB en defensa y seguridad para 2035.

Con respecto al Ártico, ambos países acordaron impulsar programas conjuntos de investigación, educación y desarrollo de capacidades en seguridad marítima y navegación en aguas polares.

Además, celebraron la firma de un memorando de entendimiento para intensificar la colaboración en la construcción naval y la tecnología de rompehielos.

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El acuerdo incluye además una ambiciosa agenda tecnológica. Ambos países impulsarán la cooperación en inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y tecnologías cuánticas, con el objetivo de reducir dependencias y fortalecer capacidades soberanas en un entorno digital cada vez más competitivo.

En este ámbito, destacaron el apoyo a proyectos de "gigafactorías" de IA y la colaboración con empresas como Nokia.

Asimismo, Canadá y Finlandia acordaron reforzar la cooperación en minerales críticos, clave para la transición energética y las nuevas tecnologías, y promover cadenas de suministro seguras, apoyándose en el acuerdo comercial entre Canadá y la Unión Europea (conocido como CETA).

El encuentro de los dos jefes de Gobierno se produce en un momento de creciente tensión geopolítica en el Ártico, donde el deshielo está abriendo nuevas rutas marítimas y facilitando el acceso a recursos estratégicos.

La región se ha convertido en un foco de rivalidad entre potencias como Estados Unidos, Rusia y China, mientras que territorios como Groenlandia, clave por su ubicación y recursos, han adquirido un valor estratégico creciente, en medio de presiones internacionales y debates sobre soberanía y seguridad en el extremo norte.

Antes de la reunión oficial, Carney y Stubb participaron en un entrenamiento del equipo profesional de hockey sobre hielo femenino Ottawa Charge.

Los dos jefes de Gobierno se enfundaron patines de hielo, patinaron en la pista junto con las jugadoras del equipo de la capital canadiense y lanzaron la pastilla de hockey contra la portería.