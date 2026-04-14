Comienza la selección del jurado en el tercer juicio contra Harvey Weinstein por violación

Weinstein, de 74 años, afronta de nuevo la acusación de violación en tercer grado contra la actriz y estilista Jessica Mann, que quedó sin resolver por desacuerdo del jurado en el juicio del año pasado, y por el que originalmente sí fue condenado en 2020.

En 2025, el productor fue sometido a un segundo juicio por delitos sexuales después de que un tribunal de apelaciones anulara por errores de procedimiento su histórica condena de 2020, que marcó el culmen del movimiento contra los abusos denominado 'Me Too'.

El cofundador de la productora Miramax afrontó entonces tres cargos: fue condenado por uno y absuelto por otro, pero un tercero, referente a Mann, quedó sin resolver y vuelve ahora a dirimirse.

El que fuera el productor más poderoso de Hollywood, hoy recluso en la cárcel de Rikers Island y aquejado de graves problemas de salud, ha contratado para este tercer juicio a un nuevo equipo de abogados de alto perfil integrado por Jacob Kaplan, Marc Agnifilo y Teny Geragos.

El hombre se presentó hoy en el Tribunal Supremo de Manhattan custodiado y en silla de ruedas, vestido con un traje de chaqueta azul y luciendo un aspecto más deteriorado que en otras ocasiones, sin apenas ya cabello en la cabeza.

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Según medios locales, decenas de potenciales jurados dijeron hoy no poder ser imparciales porque conocían el caso, mientras que otros tantos sí accedieron, y se espera que continúen los cribados, en los que la Fiscalía y la defensa seleccionan a un panel final.

Una vez se haya seleccionado el jurado, fase que ocupará al menos parte de esta semana, seguirán los argumentos de apertura de la Fiscalía y la defensa, y después la presentación de pruebas y testimonios, algo que puede alargarse unas seis semanas.

El cargo que afronta está penado, si se le declara culpable, con un máximo de cuatro años de cárcel.

Weinstein, que siempre ha mantenido que sus relaciones fueron consensuadas, está apelando la condena del juicio de 2025 en Nueva York y otra en Los Ángeles por otro caso distinto de agresión sexual.