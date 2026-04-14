EE.UU. pide ante la ONU compromiso común para cortar los recursos a los hutíes

"Todos los Estados miembros deben cumplir las resoluciones destinadas a privar a los hutíes de los recursos necesarios para sus actividades desestabilizadoras", declaró Jennifer Locetta, representante suplente para Asuntos Políticos Especiales de EE.UU.

Locetta cargó contra el grupo chií en Yemen en una sesión del Congreso de Seguridad sobre la situación en Oriente Medio y en concreto del país.

Los hutíes de Yemen, al igual que Hizbulá en el Líbano, son un grupo chií, históricamente respaldado por Irán, que se unió al conflicto como represalia a los ataques contra territorio iraní de EE.UU. e Israel iniciados el pasado 28 de febrero.

El grupo controla gran parte del noroeste de Yemen, incluida la capital, Saná, desde que tomaron el poder en 2014.

"Los hutíes han intensificado sus actividades desestabilizadoras en la región lanzando ataques con misiles y drones contra Israel en al menos seis ocasiones, la más reciente el 4 de abril. Se han aliado con la República Islámica de Irán y han actuado en apoyo de sus violaciones del derecho internacional", denunció Locetta.

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Según dijo, el grupo está dispuesto a "arrastrar a Yemen" al conflicto por "sus benefactores de Teherán", lo que a su juicio, muestra "su total desprecio por el pueblo yemení".

"El régimen iraní lleva mucho tiempo facilitando las actividades desestabilizadoras de los hutíes mediante el suministro de armas y material relacionado, así como apoyo logístico y de inteligencia. Esto supone un claro desafío a las resoluciones de este Consejo", añadió.

La representante estadounidense pidió a "todos los buques con destino a puertos controlados por los hutíes" que cumplan los requisitos del Mecanismo de Verificación e Inspección de la ONU (UNVIM), que obliga a los barcos a declarar su carga y someterse a controles previos para asegurar que no transportan armas ni material prohibido a los puertos bajo control de los hutíes.