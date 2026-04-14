El Caribe Oriental impulsa proyecto para restaurar manglares y proteger el medioambiente

"Proteger y restaurar los manglares no es simplemente una elección medioambiental, sino una necesidad imperiosa para el desarrollo. REMAR es uno de esos modelos. Un modelo que aúna la cooperación regional, la implicación local y las alianzas estratégicas", explicó en un comunicado el director general de la OECS, Didacus Jules.

La organización regional señaló que la iniciativa de cinco años de duración que recibe el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM), representa una inversión en resiliencia climática, conservación de la biodiversidad y medios de vida sostenibles en todo el Caribe Oriental.

Inicialmente, el proyecto realizará la restauración de manglares y la gestión a largo plazo de los ecosistemas en Granada, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Martinica y Guadalupe.

El mangle, un árbol leñoso que vive semisurmergido, tiene la particularidad de absorber el dióxido de carbono y fijarlo en sus raíces, lo que se conoce como sumidero de carbono o carbono azul, mientras que sus raíces funcionan como hábitats para cría de moluscos, peces y crustáceos.

Asimismo, ayudan a proteger las costas de la erosión y las marejadas ciclónicas, sustentan la pesca y la biodiversidad, mejoran la calidad del agua y capturan cantidades significativas de carbono de la atmósfera, contribuyendo así a mitigar el cambio climático.

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"Un modelo que nos permite aprender, adaptarnos y ampliar nuestra escala de acción. Y un modelo que posiciona a la OECO no solo como beneficiaria de la ayuda, sino como impulsora de soluciones", añadió Jules.

Por su parte, el jefe adjunto de misión de la Embajada de Francia ante los Estados del Caribe Oriental, Barbados y la OECS, Domenico Ditaranto, reafirmó el compromiso de París con el desarrollo sostenible y la cooperación regional en el Caribe.

"REMAR es un proyecto emblemático porque encarna una cooperación regional de gran relevancia para el Caribe. Demuestra el compromiso de Francia y el valor de trabajar juntos para responder a los retos comunes", precisó Ditaranto.

A nivel regional, la comisión de la OECS coordinará la implementación, facilitará el intercambio de conocimientos y apoyará la creación de una red regional de manglares y bosques pantanosos.

La OECS con sede en Santa Lucía, está integrada por este país, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadina, San Cristóbal y Nieves, Montserrat, Anguila y las Islas Vírgenes Británicas.