El FMI alerta sobre los riesgos del crédito privado y apalancamiento en inversiones de IA

"Los riesgos a la estabilidad financiera global son elevados. El sistema financiero global están confrontando la guerra en Oriente Medio, potenciales presiones inflacionarias y aumento del riesgo de condiciones financieras más restrictivas", indica el informe publicado hoy.

El informe señala que la mayor incertidumbre, presiones inflacionarias y volatilidad en el mercados de deuda soberana ponen mayor presión en mercados emergentes.

"Los mercados emergentes han sido bastante resilientes gracias a políticas creíbles, pero por eso es importante que los bancos centrales actúen de manera decisiva en cuanto aumenten los riesgos", indicó el director adjunto del Departamento de Mercados de Capital y Monetario, Jason Wu.

El informe también señala "vulnerabilidades en el crédito privado y una mayor concentración del riesgo de mercado en los sectores relacionados con la IA".

Las dudas sobre el apalancamiento en los mercados de crédito privado, que no están vinculados con instituciones bancarias tradicionales, son uno de los puntos en los que el informe muestra más dudas.

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"Es algo que tiene un riesgo sistémico contenido, pero si más partes de este sector comienzan a liquidarse, eso ciertamente puede tener un impacto en nuestra evaluación general", indicó en rueda de prensa Tobias Adrian, director encargado de mercados de capital del FMI.

El mercado de crédito privado, valorado en unos 1,8 billones de dólares y que engloba diversos mecanismos de gestión y compraventa de deuda, se está enfrentando a dudas y a demandas de retiro de fondos.

"El sector del crédito privado se ha convertido recientemente en una fuente de preocupación de los inversores", en parte por suspensiones de pagos de alto perfil, lo que, según el informe, "sugiera estándares de préstamos laxos y diligencia debida insuficiente en algunos prestatarios", algo que se suma a la exposición al altamente apalancado sector de las inversiones en IA.

El FMI aconseja vigilar esta parte del sector financiero si se dan escenarios de alto estrés sistémico, ya que podría combinarse con otros shocks y amplificar las consecuencias en la estabilidad financiera mundial.