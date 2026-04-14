El Kospi surcoreano se dispara un 3,6 % en la apertura ante posible diálogo de EEUU e Irán

Tras la primera media hora de negociación, el indicador subía 214,90 puntos, hasta situarse en 6.182,65 unidades. En la sesión previa, cerró con un repunte del 2,74 %.
El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también se incrementaba un 1,40 %, o 15,73 puntos, hasta 1.137,61 enteros.
El desempeño positivo de la Bolsa surcoreana sucede después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que las conversaciones con Irán para poner fin a la guerra podrían retomarse esta semana.
En el sector de los semiconductores, las acciones de Samsung Electronics, valor de referencia local, aumentaban alrededor del 4 %, mientras que las de su principal rival, SK Hynix, subían casi un 6 %
El fabricante de vehículos Hyundai Motor se elevaba cerca del 5 % y su empresa hermana Kia hacía lo propio creciendo un 3 %.