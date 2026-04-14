El vicepresidente español viaja a EE.UU. para reforzar los lazos comerciales y económicos

El primer acto en el que ha participado, de manera virtual, ha sido un encuentro empresarial, donde ha anunciado la creación de un pionero fondo de capital riesgo de 200 millones de dólares para impulsar la cooperación en innovación y el desarrollo de compañías españolas de biotecnología en el ecosistema de Boston (Massachusetts, EE.UU.).

En el acto, organizado por el ICEX, han participado 40 empresas españolas y cerca de 200 estadounidenses, además de la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, y la alcaldesa de Boston, Michelle Wu.

Cuerpo ha insistido en que este nuevo fondo es "una prueba tangible del compromiso de España y Estados Unidos para fortalecer nuestra relación" y con él se da "un paso más para reforzar así el vínculo transatlántico y seguir promoviendo la prosperidad de ambos países".

"Tenemos una oportunidad única para unir el liderazgo científico y la excelencia investigadora española con uno de los principales polos de capital e infraestructura de innovación biomédica del mundo", ha añadido el vicepresidente primero durante su intervención.

Cuerpo llegará a Boston este miércoles, y se espera que mantenga un desayuno de trabajo con inversores de sectores estratégicos, como industria química, robótica o neurotecnología, entre otros, con interés en expandirse en España, además de una reunión con la gobernadora de Massachusetts para explorar oportunidades de colaboración.

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El vicepresidente concluirá la jornada del miércoles con una charla pública en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) junto al profesor Daron Acemoglu, ganador del Premio Nobel de Economía en 2024, sobre los desafíos económicos de Europa y el mundo.

El jueves se trasladará a Washington para representar a España en las asambleas de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), donde España defenderá su posición en favor de una gobernanza económica internacional sólida, el fortalecimiento del multilateralismo y la estabilidad financiera global.