España y China firman seis nuevos acuerdos de sanidad animal y exportación agroalimentaria

Durante la visita a China del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se han suscrito cinco nuevos protocolos de colaboración, entre ellos uno para reconocer la regionalización en caso de influenza aviar y enfermedad de Newcastle (que afecta a aves domésticas y silvestres de todo el mundo) en la exportación avícola desde las zonas libres.

Un protocolo en materia fitosanitaria para productos vegetales permitirá la exportación a China de pistacho e higo seco; otros dos están relacionados con productos porcinos, y otro más se refiere al uso como fertilizante de proteínas animales.

Además, se ha rubricado un memorando de entendimiento sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, subrayó que los protocolos consolidan la "confianza mutua entre ambos países y el prestigio de España como origen de alimentos seguros".

"Estos acuerdos suponen un paso estratégico para impulsar la relación bilateral, la diversificación de mercados y el fortalecimiento del sector productor español", aseguró.

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Desde 2018, España y China han suscrito ya 22 acuerdos de colaboración para la exportación de alimentos.

Con el reconocimiento chino de la regionalización de la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) y la enfermedad de Newcastle, se establece "un marco estable" para las exportaciones de aves y productos de origen aviar.

El ministerio español lo considera "clave" para evitar interrupciones comerciales en caso de brotes y garantizar la continuidad de las exportaciones de productos de origen aviar desde regiones no afectadas.

La firma de un protocolo fitosanitario que permitirá la exportación de pistacho e higo seco desde España a China ampliará la cartera de productos vegetales españoles autorizados para su venta en el país asiático, que ya incluye frutos frescos (cítricos, melocotón, ciruela, uva de mesa y caqui), frutos secos como la almendra y productos destinados a alimentación animal.

Las negociaciones para este protocolo se iniciaron en septiembre de 2024, tras el acuerdo alcanzado en 2023 para la exportación de almendra.

Antes del inicio de las exportaciones, está prevista una visita de inspección de las autoridades chinas a las zonas productoras españolas.

En el ámbito del porcino, se ha impulsado un acuerdo para la exportación de proteínas procesadas, que permitirá valorizar subproductos derivados de la industria cárnica española; y la modificación del protocolo vigente para la exportación de porcino, con el objetivo de incluir productos cocidos.

Esta ampliación hará que un mayor número de empresas españolas exporten productos elaborados con tratamiento térmico y refuercen su presencia en su principal mercado exterior, según el MAPA.

También se contempla la apertura del mercado chino a fertilizantes elaborados a partir de proteínas animales, como la sangre procedente de la industria cárnica con vistas a valorizar subproductos.

El memorando de entendimiento sobre indicaciones geográficas, firmado con la Administración china de Propiedad Intelectual, se centra en la cooperación entre ambas partes.

Todos estos acuerdos han sido posibles por la "estrecha" colaboración entre el sector exportador español, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las autoridades de China, especialmente la Administración General de Aduanas, según el comunicado.