"Están matando niños" en Gaza, le grita un manifestante a J.D Vance durante un foro

"Están matando niños" dijo un manifestante en medio de una audiencia conformada por estudiantes conservadores, cuando Vance hablaba sobre los logros de la Administración del presidente, Donald Trump, sobre conflictos globales.

Vance se limitó a responder que esto estaba sucediendo antes de que Trump llegara a la presidencia y aseguró sin pruebas que durante la Adminstración Trump se ha enviado "más ayuda humanitaria a Gaza que nunca".

El vicemandatario, a cargo de las negociaciones en busca de un acuerdo con Irán, participó en el evento de la organización del fallecido activista Charlie Kirk, a quien ha descrito en el pasado como su amigo, y condujo el evento junto al presentador Andrew Kolvet, porque la viuda de Kirk, Erika decistió de participar tras recibir múltiples amenazas, de acuerdo con el funcionario.