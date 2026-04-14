Eurolectric propone medidas para reducir el riesgo de las inversiones en la transición

Eurelectric advierte de que las necesidades de inversión en la transición energética en la UE ascienden a entre 800.000 millones y 1,2 billones de euros anuales, lo que constituye una brecha estimada de entre 300.000 y 500.000 millones anuales.

La patronal atribuye en gran medida el lento avance de las inversiones a la percepción de riesgo por parte de empresas, inversores y entidades financieras.

Para revertir esta tendencia, Eurelectric plantea una "agenda para reducir riesgos" con diez recomendaciones destinadas a facilitar la toma de decisiones de inversión y desbloquear capital privado.

El objetivo es abordar los factores de riesgo y aliviar la presión sobre la relación entre esfuerzo financiero y rentabilidad esperada de las empresas.

La patronal eléctrica insiste en que no basta con aumentar la financiación pública, sino que es igualmente clave garantizar estabilidad regulatoria y política.

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"Sin previsibilidad, cualquier solución de financiación, por sofisticada que sea, se asienta sobre bases frágiles", señala Eurelectric, que defiende mantener intactos los pilares del mercado eléctrico europeo, incluido el sistema de fijación marginal de precios.

Entre las principales propuestas, Eurelectric pide reforzar el papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI) mediante más garantías, préstamos y herramientas financieras, así como facilitar el despliegue de contratos de compraventa de electricidad a largo plazo (PPA) para reducir la incertidumbre sobre precios.

El documento también pone el foco en las redes eléctricas, especialmente las de distribución, consideradas un elemento crítico para la electrificación de la economía, y reclama acelerar los permisos, aumentar la financiación y fomentar la digitalización y la ciberseguridad.

Asimismo, la organización aboga por desarrollar cadenas de suministro más resilientes sin caer en un proteccionismo excesivo, y por orientar el futuro Banco de Descarbonización Industrial propuesto por la Comisión Europea hacia proyectos de electrificación.