Grecia revoca el asilo a más de 1.200 sirios porque no se justifica tras la caída de Asad

Entre el 1 de marzo y el pasado jueves la Dirección de Retornos del Servicio de Asilo griego procedió a la revocación del estatus de refugiado de 1.203 sirios tras una revisión "exhaustiva" de su situación, según un comunicado difundido por ese ministerio.

El argumento detrás de las revocaciones es que las circunstancias que en su momento justificaron la concesión de asilo "han dejado de existir" en ciertas regiones de Siria tras la caída del régimen de Asad, lo que permite a las autoridades reevaluar la necesidad de mantener esa protección.

Esta revisión pone de relieve el esfuerzo de las autoridades griegas por la correcta aplicación de los procedimientos de protección internacional, sostuvo el ministerio.

Además, desde el pasado octubre 89 sirios han decidido voluntariamente regresar a su país de origen, lo que corresponde al 50 % de todos los retornos de esa nacionalidad en la Unión Europea (178).

"El número absoluto de retornos totales desde la UE a Siria sigue siendo bajo, pero es sumamente importante que el proceso de retorno a Siria haya comenzado después de 10 años y que Grecia esté desempeñando un papel de estatus liderazgo", se señala en la nota.

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La revocación del de refugiado se basa en el artículo 11 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados adoptada en Ginebra (Suiza) en 1951.