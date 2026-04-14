Justicia francesa condena a 25 años de cárcel a un jefe de la DZ Mafia de Marsella

Por contra, Amine Oualane, su amigo de la infancia y supuesto cofundador de la violenta red de narcotráfico, que se inspira en las bandas de narcotráfico mexicanas, fue absuelto.

Tras tres semanas de juicio, el tribunal consideró probado que Ory, de 30 años, facilitó a los sicarios el código de acceso de la habitación de hotel donde fueron asesinados el jefe de otro clan del narcotráfico de Marsella, Farid Tir, y uno de sus allegados.

El tribunal también condenó a 25 años de prisión a los presuntos autores intelectuales, Karim Harrat y Walid Bara -este último juzgado en ausencia-, una decisión poco habitual en este tipo de casos, donde resulta difícil identificar a los instigadores. Los autores materiales, Zaineddine Ahamada y Adrien Faure, fueron condenados a 25 y 15 años de prisión, respectivamente.

Las penas dictadas son inferiores a las solicitadas por la fiscalía, que había pedido cadena perpetua contra varios de los acusados, incluido Ory, quien al igual que los demás negó su implicación en este doble homicidio vinculado a rivalidades dentro del tráfico de drogas en la ciudad mediterránea.

La absolución de Oualane, de 31 años, procesado por asociación ilícita, fue celebrada por su abogada, Inès Médioune, ya que sostuvo que no había pruebas materiales concluyentes para afirmar que actuó como intermediario entre Ory y una de las víctimas.

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Por su parte, la abogada de Ory, Christine d'Arrigo, que contempla apelar la sentencia, denunció un "veredicto político" por la fuerte presión mediática y gubernamental contra el narcotráfico en Marsella.

Marcado por numerosos incidentes, incluidas amenazas, el juicio se desarrolló bajo fuertes medidas de seguridad, con más de 200 policías desplegados en el tribunal.