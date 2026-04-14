La inflación española se eleva al 3,4% en marzo por la subida de las gasolinas

Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de estadística (INE), de los 1,1 puntos más de inflación en marzo, el principal responsable fue el transporte, que incluye los combustibles; seguido de la vivienda y el grupo del vestido y el calzado contribuyó con 0,115 puntos.

Por el contrario, el grupo de los alimentos y las bebidas no alcohólicas tiró a la baja.

La mayor subida en marzo fue para el gasóleo, que se disparó un 17,9 % interanual, cuando un mes antes caía el 4,7 %; mientras que la gasolina pasó de caer un 6,1 % en febrero a subir un 4,8 % en marzo.

De los grupos especiales, destacan las subidas del 7,3 % de los productos energéticos y del 8,6 % de los carburantes y combustibles en tasas interanuales.

Los combustibles líquidos se dispararon un 22,9 % interanual, cuando un mes antes caían el 10,8 %; mientras que los hidrocarburos licuados (butano y propano) cayeron un 9,7 %; y el gas natural bajó un 5,8 % interanual.

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La electricidad subió un 4,3 % interanual, lo que junto al repunte de los combustibles líquidos fue lo que provocó el alza del grupo de la vivienda.

El impacto de la guerra no llegó al grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas con una inflación del 2,7 % interanual, cinco décimas menos respecto a la tasa registrada en febrero.

La tasa anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se situó en el 2,9 %, dos décimas superior a la del mes anterior.

En tasa mensual, el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió en marzo un 1,2 % respecto a febrero, a consecuencia del encarecimiento de los combustibles, pero también por los mayores precios del vestido y el calzado al inicio de la nueva temporada, así como por la subida de precio de restaurantes y servicios de alojamiento.