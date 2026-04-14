La puertorriqueña Adria Arjona será la reina Máxima en la nueva secuela de 'Superman'

Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, interpretará a la reina guerrera alienígena del planeta Almerac, que llegó a la Tierra en busca de Superman como pareja. También se presentaron a las pruebas de cámara Eva de Dominici, Sydney Chandler y Grace Van Patten, según el medio.

El papel de Superman recayó nuevamente en David Corenswet y Nicholas Hoult se meterá en la piel del villano Lex Luthor. También regresa a la película de DC Studios Rachel Brosnahan (Luisa Lane).

El actor Skyler Gisondo dará vida a Jimmy Olsen, mientras que Sara Sampaio será Eve Teschmacher e Isabela Merced, Hawkgirl.

Completarán el reparto Nathon Fillion, que interpretará a Guy Gardner, y Edi Gathegi como 'Mister Terrific', de acuerdo con Hollywood Reporter.

La lista la completa el británico Aaron Pierre retomando su papel como el 'Linterna Verde' John Stewart.

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El año pasado, Arjona participó en la aclamada segunda temporada de la serie de Star Wars 'Andor' y coprotagonizó junto a Dakota Johnson la comedia 'Splitsville'. Además, se encuentra en medio de la postproducción de varios filmes importantes, como una nueva versión de 'The Thomas Crown Affair' de Michael B. Jordan.