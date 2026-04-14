La Semana de la Moda vuelve a Río de Janeiro tras una década de ausencia

El desfile inaugural estuvo a cargo de la marca brasileña Osklen que, con un homenaje a Río de Janeiro, abrió las pasarelas del evento, que se extenderá hasta el próximo sábado 18 de abril en la zona portuaria de la ciudad.

La nueva colección de Osklen, concebida por Oskar Metsavaht, convirtió la cotidianidad que se vive en la acera que circunda la playa de Ipanema en una diversa y colorida pasarela.

Inspirado en la diversidad de personajes que transitan a diario por ese lugar, el diseñador buscó capturar en 36 estilos urbanos y playeros el espíritu de ese espacio y mostrar a Río como una urbe única y provocativa.

Durante los cinco días de las pasarelas, otras marcas brasileñas como Blue Man, Isabela Capeto, Lenny Niemeyer, Lucas Leão, Salinas y Angela Brito exhibirán lo más reciente de sus colecciones.

Asimismo habrá desfiles de la diseñadora Karoline Vitto, radicada en el Reino Unido, y de la alemana Adidas, entre otras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La expectativa de la alcaldía municipal es que 'Rio Fashion Week' mueva más de 200 millones de reales (unos 40,8 millones de dólares o 33,8 millones de euros) en la economía local, con la generación de unos 8.000 empleos.

El evento incluye una exposición del estilista Henrique Filho, con trajes icónicos utilizados por las más exóticas bailarinas del Carnaval de Río, y en su programación también habrá experiencias inmersivas, charlas, gastronomía y fiestas.