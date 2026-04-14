Metro de la Ciudad de México normalizará operación el martes tras acuerdo con sindicato

El acuerdo se alcanzó este lunes tras horas de negociación entre autoridades capitalinas y el sindicato del Sistema de Transporte Colectivo (STC), luego de que trabajadores redujeran recorridos y suspendieran horas extra en protesta por las condiciones del servicio.

El director del STC, Adrián Rubalcava, señaló en un videomensaje en redes sociales que, tras las conversaciones con el líder sindical Fernando Espino, se acordó priorizar el mantenimiento del sistema.

"Todas las partes hemos coincidido en que es la prioridad darle mantenimiento al sistema de transporte, mejoramiento de los trenes, de las vías, de la seguridad, sobre todo de los usuarios", afirmó Rubalcava.

Por su parte, Espino reconoció la "apertura al diálogo" por parte de las autoridades, "en beneficio de los trabajadores, los usuarios y el sistema en general".

Rubalcava detalló que los acuerdos se centran en fortalecer el mantenimiento del sistema, redoblar esfuerzos para brindar un mejor servicio y generar condiciones laborales que reconozcan el esfuerzo diario de los trabajadores.

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"La seguridad de las y los usuarios seguirá siendo nuestra máxima prioridad. A partir de mañana, el servicio operará con total normalidad", agregó en la publicación, y sostuvo que el gobierno capitalino trabaja "en equipo".

Las protestas surgieron ante la falta de mantenimiento, escasez de refacciones y riesgos en la operación del subterráneo, así como por la exigencia de mayor presupuesto.

El paro parcial afectó la operación durante varias horas, con menos trenes en circulación y tiempos de espera prolongados para los usuarios, en un sistema que transporta a millones de personas al día.

Usuarios reportaron retrasos de hasta 40 minutos y saturación en andenes y trenes, según informaron medios locales.

El conflicto ocurre en medio de inversiones millonarias en el Metro como parte de proyectos de modernización rumbo al Mundial de 2026, lo que ha generado críticas por la falta de recursos en áreas clave como mantenimiento y operación cotidiana.