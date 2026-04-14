Migrantes deportados por EEUU se encuentran bien de salud en Costa Rica, indica Defensoría

"En materia de salud se realizó un chequeo general de todas las personas, identificándose algunas situaciones leves desde el punto de vista médico y, tres casos que requirieron de un abordaje mayor, mas no complejo, en un centro hospitalario", explicó la Defensoría de los Habitantes en un comunicado.

La Defensoría insistió el lunes en conocer la ubicación de las personas migrantes y fue hasta este martes que la Dirección General de Migración le brindó la información para que realizara la visita.

En este primer grupo de 25 personas correspondientes a un acuerdo bilateral firmado en marzo pasado, no hay personas adultas mayores, personas con discapacidad, menores de edad, ni mujeres en estado de embarazo, corroboró la Defensoría de los Habitantes.

En el grupo hay 17 hombres y 8 mujeres de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos, quienes están recibiendo atención en salud psicosocial, traducción, alimentación, hospedaje, líneas de llamadas con sus familiares, así como, información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retorno voluntario asistido, detalló la Defensoría.

El pasado 23 de marzo, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmó un Memorando de Entendimiento con Estados Unidos para el traslado de personas extranjeras, que no son ciudadanos estadounidenses, en grupos de hasta 25 personas por semana.

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Según el Gobierno costarricense, el acuerdo garantiza el respeto a los derechos humanos, incluyendo la protección contra el retorno a países donde las personas puedan enfrentar peligro o persecución.

La organización Refugees International expresó este martes su preocupación por el acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos, ya que involucra a personas migrantes solicitantes de asilo que no tuvieron la oportunidad de presentar sus casos en Estados Unidos o personas que no pueden volver a sus países de origen.

"Nos preocupa especialmente que estas personas puedan sufrir persecución o tortura si son devueltas a su país de origen, especialmente si se ven presionados a aceptar el llamado 'Retorno Voluntario Asistido' bajo coacción y sin una verdadera opción", dijo la Coordinadora de Incidencia para América Latina en Refugees International, Rachel Schmidtke.

En el 2025 Costa Rica recibió dos vuelos con un total de 200 migrantes, entre ellos 16 menores de edad, deportados desde Estados Unidos como parte de otro acuerdo bilateral.

Estos migrantes eran originarios de Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, China, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Rusia, Turquía, Uzbekistán, Vietnam, Nepal, Congo e India.

Casi la mitad de los 200 deportados retornó a sus países de forma voluntaria, otros pidieron refugio en Costa Rica, se marcharon del centro de refugio donde estuvieron o permanecieron allí de forma voluntaria.

Organizaciones no gubernamentales denunciaron el año pasado que varios derechos de estas personas habían sido vulnerados en Costa Rica.