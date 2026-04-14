Milei asegura que el alza de la inflación le "repugna" pero que "se va a derrumbar"

"Detesto la forma de hacer las cosas que hace la política tradicional, y como odio a la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación", afirmó Milei en el comienzo de su alocución frente a empresarios y parte de su gabinete, el mismo día en que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que los precios al consumidor crecieron el 3,4 % en comparación con febrero pasado.
A pesar de que la tasa de inflación interanual registrada en marzo marcó una caída respecto al 33,1 % de febrero, que había sido la más alta en seis meses, los precios al consumidor registraron el alza intermensual más elevada desde marzo de 2025, cuando se ubicó en el 3,7 %, y ya son diez los meses de indicadores de inflación en ascenso.
El mandatario relacionó este proceso con leyes votadas por la oposición en el Congreso y la turbulencia económica producida por la incertidumbre en los mercados durante las elecciones parlamentarias de 2025: "La inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va a retornar el fuerte sendero de crecimiento que teníamos previo al ataque de la política".
Fiel a la discursividad sostenida desde el comienzo de su Gobierno en diciembre de 2023, afirmó que la inflación es un fenómeno monetario y explicó que las cifras actuales de precios se relacionan con una pronunciada caída en la demanda de dinero durante la segunda mitad del año pasado.
"Vamos a sacar todos los pesos de la calle hasta que colapse la tasa de inflación, y no vamos a parar en eso. No vamos a ceder un ápice en la política monetaria", dijo en referencia a distintos analistas y sectores empresarios que critican desde hace meses al Gobierno por la baja actividad económica de Argentina.
En esa línea, Milei sostuvo que "no existe 'trade off' entre inflación y crecimiento o entre inflación y desempleo", por lo que su Gobierno no saldrá del "manual de hacer las cosas bien" aún cuando eso tenga impacto en su imagen pública y las chances de una reelección presidencial en 2027.
"Vamos a escribir la mejor página de la historia argentina, nos acompañen o no nos acompañen. Si no nos acompañan, nos volvemos a casa, no pasa nada. Todos podemos volver a trabajar al sector privado. Pero si sale bien, Argentina habrá dado un paso para ser grande nuevamente", expresó en el cierre de su discurso.