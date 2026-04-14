Nissan aplicará tecnología con IA en el 90 % de sus modelos para 2027

"Mientras continuamos nuestro camino hacia la recuperación, es fundamental que Nissan aproveche las oportunidades que brindan las tecnologías de IA, la electrificación y la innovación integrada en nuestros últimos productos", declaró el presidente de la compañía, Ivan Espinosa.

El plan 'Mobility Intelligence for Everyday Life' marca el inicio de una nueva etapa para Nissan, que se centrará en torno a tres familias de vehículos principales que representarán más del 80 % del volumen de ventas global, según aseguró la empresa en un comunicado.

Los coches desarrollados combinarán la tecnología Nissan AI Drive y la tecnología Nissan AI Partner para mejorar tanto la movilidad como el tiempo de desplazamiento, dando como resultado lo que han definido como Nissan AIDV.

El objetivo es integrar la tecnología Nissan AI Drive en el 90 % de su gama de modelos a largo plazo para permitir una conducción autónoma avanzada, además de desarrollar nuevos modelos como el 'Xterra' o 'Heartbeat' para el mercado estadounidense; 'Juke EV' para Europa; o 'Skyline' para sus ventas en Japón.

La firma nipona también quiere crecer en el ámbito de la electrificación, con la mejora de su tecnología híbrida 'e-Power' y el desarrollo de nuevos sistemas para vehículos de mayor capacidad.

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Estas medidas forman parte de la reestructuración que la firma japonesa está realizando para superar sus recientes dificultades económicas, con un nuevo plan que incluye reducir su cartera global de 56 a 45 modelos y recortar su plantilla en 20.000 empleados.